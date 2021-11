„This Is The President“: Für immer US-Präsident

"Der neue amerikanische Präsident, den die Spieler in ‘This Is the President‘ verkörpern, ist kein Saubermann. Als skrupelloser, reicher und zwielichtiger Geschäftsmann hat er bereits das FBI auf den Fersen. Für eine Anklage fehlen zwar die Beweise, aber das kann nur eine Frage der Zeit sein. Praktisch also, dass man als US-Präsident Immunität genießt. Weniger praktisch: Ist die Amtszeit vorbei, ist auch die Immunität passé“, beschreibt THQ Nordic die Rahmenhandlung seines „story-basierten, satirischen Thrillers“.