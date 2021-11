Forstarbeiter mussten Verletzten zu Hilfe eilen

Die drei Forstarbeiter aus dem Bezirk Spittal/Drau hatten gegen 14.30 Uhr Rodungsarbeiten im unwegsamen Gelände in einem Wald bei Teuchl durchgeführt. Einer der drei befestigte außerhalb der Sichtweite der beiden anderen, ca. 300 Meter unter ihnen, Seile um die Baumstämme. Beim letzten Seilzug zweier Baumstämme verkantete sich ein Ast und der Baum brach auf Höhe der Seilbefestigung. Dadurch schnellte ein Stück in Richtung des dort anwesenden Arbeiters (51) und verletzte diesen an der linken Rumpfseite unbestimmten Grades.