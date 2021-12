Nokia G50: Wenig Auflösung, dafür viel Ausdauer!

Unter der Marke Nokia bietet der Smartphone-Hersteller HMD Global mit dem G50 ein neues 5G-Handy für Einsteiger in Österreich an. Um rund 260 Euro bekommt man den Mobilfunk der Zukunft in einem mit 6,82 Zoll recht großen Android-11-Smartphone. Aber überzeugt das 5G-Smartphone zum Sparpreis auch im Alltag? Wir haben es getestet.