Hart im Nehmen: HMD Global enthüllt Nokia XR20

Damit sei das Smartphone gegen alle Unwägbarkeiten des Alltags gewappnet, versprach HMD Global in einer Mitteilung. Egal ob Stürze aus 1,8 Meter Höhe auf Beton, Tauchgänge bis 1,5 Meter Tiefe, klebrige Flüssigkeiten wie Softdrinks oder Milch, Salznebel am Strand, Staub beim Heimwerken, Desinfektionsmittel im klinischen Einsatz, heftige Vibrationen im Offroad-Einsatz oder extreme Temperaturschwankungen von 55 bis minus 22 Grad Celsius - das XR20 stecke alle Herausforderungen klaglos weg, so der Hersteller.