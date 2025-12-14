Vorteilswelt
Wie in Innsbruck

Bob: Beierl in Lillehammer Siebente im Zweier

Wintersport
14.12.2025 16:39
Katrin Beierl
Katrin Beierl(Bild: GEPA pictures)

Katrin Beierl ist am Tag nach ihrem ersten Weltcup-Podestplatz im Monobob in Lillehammer im Zweier auf Rang sieben gefahren!

Mit Anschieberin Nicola Pichler fehlten der Niederösterreicherin auf ihrer Lieblingsbahn am Sonntag nach zwei Läufen 1,05 Sekunden auf Laura Nolte und Deborah Levi. Die Olympia-Siegerinnen führten einen deutschen Dreifachsieg an. Den gab es mit Gewinner Johannes Lochner auch im Viererbob.

Bestes Saisonresultat für Beierl/Pichler im Zweier bleibt Platz fünf zum Auftakt auf der neuen Olympia-Bahn in Cortina d‘Ampezzo. Mit ihrer zweiten Option als Anschieberin, der im August eingebürgerten, aus Jamaika gebürtigen Sprinterin Christania Williams, war Beierl vor zwei Wochen beim Heim-Weltcup in Innsbruck ebenfalls Siebente geworden.

Treichl-Viererbob auf Platz neun
Im Vierer zeigte sich Österreichs Team um Markus Treichl verbessert. Nach Platz 14 am Vortag reichte es für den Tiroler Piloten mit Sascha Stepan, Daiyehan Nichols-Bardi und Leo Sares im zweiten Rennen zu Rang neun. Die zehnt- und die achtbeste Laufzeit standen zu Buche. Im Vierer-Weltcup ist Treichl nach den Rängen vier und fünf zum Auftakt nun Achter. Jakob Mandlbauer fuhr mit seiner Crew in Norwegen auf Platz 24.

