Bob: Beierl in Lillehammer Siebente im Zweier

Treichl-Viererbob auf Platz neun

Im Vierer zeigte sich Österreichs Team um Markus Treichl verbessert. Nach Platz 14 am Vortag reichte es für den Tiroler Piloten mit Sascha Stepan, Daiyehan Nichols-Bardi und Leo Sares im zweiten Rennen zu Rang neun. Die zehnt- und die achtbeste Laufzeit standen zu Buche. Im Vierer-Weltcup ist Treichl nach den Rängen vier und fünf zum Auftakt nun Achter. Jakob Mandlbauer fuhr mit seiner Crew in Norwegen auf Platz 24.