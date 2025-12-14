Schalke 04 krönt sich mit Muslic zum Herbstmeister

LIVE: Elfer! Austria dreht Partie gegen Sturm
Bundesliga im Ticker
Schalke 04 hat sich mit dem österreichischen Coach Miron Muslic vorzeitig den inoffiziellen Herbstmeistertitel in der zweiten deutschen Liga gesichert!
Die „Königsblauen“ feierten am Sonntag einen 1:0-Heimsieg über den 1. FC Nürnberg.
Sie führen damit einen Spieltag vor dem Ende der Hinrunde mit vier Punkten Vorsprung auf Elversberg.
Torschütze im Duell der beiden Ex-Meister war Vitalie Becker (52.).
Schalke kämpft seit dem Abstieg 2021 um die Rückkehr in die Bundesliga.
