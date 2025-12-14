Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zweite deutsche Liga

Schalke 04 krönt sich mit Muslic zum Herbstmeister

Fußball International
14.12.2025 16:25
Miron Muslic
Miron Muslic(Bild: GEPA)

Schalke 04 hat sich mit dem österreichischen Coach Miron Muslic vorzeitig den inoffiziellen Herbstmeistertitel in der zweiten deutschen Liga gesichert!

0 Kommentare

Die „Königsblauen“ feierten am Sonntag einen 1:0-Heimsieg über den 1. FC Nürnberg.

Sie führen damit einen Spieltag vor dem Ende der Hinrunde mit vier Punkten Vorsprung auf Elversberg.

Torschütze im Duell der beiden Ex-Meister war Vitalie Becker (52.).

Schalke kämpft seit dem Abstieg 2021 um die Rückkehr in die Bundesliga.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
163.166 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
137.901 mal gelesen
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
105.037 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Mehr Fußball International
Deutsche-Liga-Ticker
LIVE: Freiburg-Tor gegen Dortmund zählt nicht!
Deutsche-Liga-Ticker
LIVE: Meister Bayern München empfängt FSV Mainz
Sieg gegen Glasner-Elf
Manchester City bleibt an der Tabellenspitze dran
Zweite deutsche Liga
Schalke 04 krönt sich mit Muslic zum Herbstmeister
Aufklärung vor dem Klo
Wirbel um Nacktkontrollen von Fans immer wilder!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf