IKG-Präsident Deutsch geht gerne zum Song Contest

In einem Interview kam der Präsident der Israelitischen Religionsgemeinschaft nun auch auf das Positionspapier der SPÖ zu Palästina zu sprechen. Man sei immer für eine Zweistaatenlösung gewesen, die palästinensische Seite müsse aber zuerst dazu gebracht werden, dem Hass abzuschwören. Das SPÖ-Papier sei „ein schwerer politischer Fehler“, es habe aber ohnehin „keinerlei Auswirkung auf die Realität im Nahen Osten“. Die Partei gieße „Wasser auf die Mühlen der Israel-Hasser und das führt auch zu Anfeindungen gegen Juden in Österreich“.