„Das können wir uns nicht gefallen lassen!“

Was Schiedsrichter Stefan Ebner und sein dreiköpfiges Gespann an diesem Samstag Spätnachmittag im neuen Hartberger Stadion ablieferte, war schlichtweg indiskutabel. Wie beim brutalen wie trotzdem nicht geahndeten Foul an Matthäus Taferner (klaffende Wunde am ganzen Schienbein!), wie bei der völlig überzogenen Roten für David Kubatta oder der arroganten Gelb-Roten für Philipp Semlic, wie beim klaren Foul an Valentino Müller im Vorfeld des 1:2, dass der Unparteiische nicht sehen wollte.