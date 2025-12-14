Rapid-Coach? „Dann werden wir uns zusammensetzen!“

„Schlendrian ist drinnen“

„Wir haben uns in einer engagierten Anfangsviertelstunde mit dem Treffer belohnt. Das hat uns aber leider kein Selbstvertrauen gegeben, wir haben Blau-Weiß zurück ins Spiel kommen lassen. Der Ausgleich war dann ein Tausend-Gulden-Schuss. Über 90 Minuten haben wir versucht, Torchancen zu generieren, stehen am Ende aber wieder mit zu wenig da. Es ist schon langsam müßig, über unsere Chancenverwertung zu sprechen“, analysiert der Interimstrainer.