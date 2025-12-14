Heimweltcup endet für ÖSV ohne Erfolgserlebnisse!

Der laufstarke Salzburger gilt als ÖSV-Zukunftshoffnung, am Schießstand funktioniert es für den 22-Jährigen in jüngster Zeit aber überhaupt nicht. „Es hat schon oft hingehaut. Ich weiß nicht, warum es derzeit so schlecht ist. Ich bräuchte einmal ein, zwei gute Rennen am Schießstand, dass es auch wieder vom Kopf her passt.“ ÖSV-Trainer Markus Fischer forderte Geduld mit Müllauer ein. „Schade, vielleicht hatte er ein bisschen Panik, aber wir arbeiten daran, er muss einfach Ruhe walten lassen und nichts erzwingen wollen, dann geht es auch wieder“, meinte Fischer. Den Sieg sicherte sich überlegen mit nur drei Nachladern Norwegen vor Frankreich und Schweden.