Brigitte (49) wird vielleicht nie mehr aufwachen

Ungünstige Prognosen

„Sie liegt im Wachkoma und reagiert auf fast nichts“, so Mutter Hermine, die ihre Tochter täglich besucht. Die Prognosen sind düster: Brigitte kann nie mehr heim, muss in einer Spezial-Pflegeeinrichtung betreut werden. „Sie wird künstlich beatmet und ernährt – und stündlich wird ihr Speichel abgesaugt.“ Die Zwillinge (17) können sich die Familienwohnung nicht leisten, müssen sich rasch neue Unterkünfte suchen. Auch Oma Hermine, die seit Monaten ihre Miete bezahlt hatte, ist am Ende ihrer Möglichkeiten: „Das nimmt uns alle extrem her, auch Weihnachten fällt bei uns heuer aus.“