Teststraßen-Randalierer von Polizei ausgeforscht

Völlig eskaliert ist die Situation Montagabend in einer Teststraße in Grieskirchen! Jetzt konnte die Polizei den Randalierer ausforschen: Ein 45-Jähriger aus Gallspach warf eine Mülltonne und einen Blumentopf durch ein Fenster und verletzte einen Securitymitarbeiter (20). Auch eine Schwangere, die in die Rangelei geraten war, musste ins Spital gebracht werden.