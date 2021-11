Mann warf in Teststraße Mülltonne durch Fenster

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

„Leider hatten wir noch keine Daten von ihm, weil er sich zuvor nicht registriert hatte. Wir wissen also nicht, wer das war“, schildert sie weiter. Die Polizei ermittelt, befragte am Abend noch vor Ort Zeugen. Dem Randalierer gelang jedoch die Flucht. Eine schwangere Frau und ein Securitymitarbeiter wurden verletzt ins Spital gebracht. „Wir sind froh, dass wir immer Security vor Ort haben“, so Maier-Grundböck.