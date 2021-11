Wir suchen wieder viele helfende Christkindln!

Die Christkindlbrief-Aktion von „Krone“ und Caritas ist eine schöne und - gerade in Zeiten wie diesen - wichtige Tradition. Auch heuer suchen wir wieder viele Christkindln, die Kindern und Erwachsenen in Caritas-Einrichtungen in ganz Österreich ihre bescheidenen Wünsche erfüllen. Bitte helfen auch Sie mit, Weihnachtsfreude zu schenken!