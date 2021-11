Stadt lehrt Mitarbeitern das Gendern

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, sehr geehrte intergeschlechtliche Menschen! So werden Sie künftig am Magistrat oder bei Veranstaltungen der Stadt Wien angesprochen. Eine Broschüre leitet an, wie Menschen aller Geschlechter gleichwertig respektvoll und inklusiv angesprochen werden sollen. Auch die Redewendung „Um dem Verkehrschaos Herr zu werden“ ist demnach nicht mehr zeitgerecht. Wie wollen Sie künftig angesprochen werden?