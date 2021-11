Kogler an Kickl: „Das ist gemeingefährlich“

Profisportler brauchen weiter keine Impfung

In seiner Funktion als Sportminister gab Kogler auch Auskunft darüber, dass sich Österreichs Profisportler trotz der ab Montag geltenden 2G-Regel in Hotellerie und Tourismus weiter um eine Corona-Impfung herumschwindeln können. Für sie gelten nämlich die gleichen Regeln wie für alle anderen Arbeitnehmer - also 3G am Arbeitsplatz. „Ich bin nicht dafür, mit der Zwangskeule eines generellen Impfzwangs zu arbeiten“, sprach sich Kogler auch weiterhin gegen eine allgemeine Impfpflicht aus.