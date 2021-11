Kein Freizeitspaß mehr für Ungeimpfte

Ankündigung reichte für Ansturm auf Impfzentren

Allein die Aussicht auf Einschränkungen ließ schon am Freitag die Zahl der Impfungen österreichweit um 16 Prozent im Vergleich zur Vorwoche auf 22.352 steigen. Bei den niederösterreichischen Impfbussen verfünffachte sich die Nachfrage im Gegensatz zu September und Oktober mit der Ankündigung für 3G am Arbeitsplatz sowie 2G in der Freizeit.