WKO begeistert, ÖGB gibt „Note drei bis vier“

Steuerfreie Ausschüttung an Mitarbeiter

Die Anhebung des Gewinnfreibetrags (von 13 auf 15 Prozent), der neue Investitionsfreibetrag (350 Millionen Euro stehen zur Verfügung) und die Möglichkeit, bis zu 3000 Euro steuerfrei an Mitarbeiter auszuschütten (in einer Umfrage begrüßen das 87 Prozent), kommen bei den WKO-Mitgliedern gut an.