Bis Weihnachten werden wir 2G nicht los

Es hagelt Kritik, Regierung und Länder hätten sich in der Corona-Bekämpfung zu viel Zeit gelassen, mit der Botschaft „Pandemie gemeistert“ habe man die Menschen in Sicherheit gewiegt, die Hände in den Schoß gelegt, keine Kraft für Vorbereitung und Umsetzung notwendiger Maßnahmen gefunden.

Kogler: Die Bundesregierung hat mit den Bundesländern gemeinsam Ende Sommer den Stufenplan entwickelt, das war ja gemeinsam geplant. Die Dynamik des Infektionsgeschehens führt jetzt eben dazu, dass wir mehrere Stufen gleichzeitig in Kraft setzen. Aber den Rahmenplan hat es gegeben und der wird jetzt auch angewandt, auch von den Bundesländern, die Maßnahmen vorgezogen haben.

Schallenberg: Und man muss auch sagen, ein Buch liest sich von hinten immer leichter. Die Experten haben diese dramatische Dynamik, die wir jetzt sehen, in der Form nicht vorhergesehen. Wir reagieren natürlich darauf. Keiner von uns hat eine Kristallkugel, wir wissen nicht genau, wie es sich entwickelt. Nur: Es wäre absurd gewesen, im Sommer, in einer Phase, in der es nicht notwendig war, Maßnahmen zu verhängen, die die Menschen nicht akzeptiert hätten. Unsere Verantwortung ist es, die Menschen zu schützen. Dieser Verantwortung kommen wir nach.