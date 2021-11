Infektionsquelle nur noch bei 40 Prozent geklärt

Nur noch bei vier von zehn Corona-Fällen steht derzeit die Infektionsquelle fest. Das geht aus der aktuellen Epidemiologischen Abklärung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hervor. Demnach konnte bei den in der letzten Oktoberwoche gemeldeten Infektionen in 39,6 Prozent der Fälle ermittelt werden, wie es zu der Ansteckung gekommen war. In der Woche davor lag der Anteil der geklärten Fälle noch deutlich über 50 Prozent.