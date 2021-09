Impfdurchbrüche bei 6,87%, fast keine Spitalsfälle

Zumindest 249 Betroffene mussten im Spital behandelt werden, was 0,13 Prozent der vollständig Geimpften entspricht. Signifikant höher ist der Anteil der Impfdurchbrüche, wenn man ausschließlich die vergangenen vier Wochen - 30. August bis 26. September - betrachtet. Von den in diesem Zeitraum erfassten 28.157 symptomatischen Infektionsfällen waren 7652 Personen vollimmunisiert - immerhin 27,18 Prozent. Gravierende gesundheitliche Folgen hatte das für die Betroffenen aber kaum: Nur 25 bzw. 0,09 Prozent mussten in weiterer Folge in einem Spital behandelt werden.