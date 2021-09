AGES: Impfung in Österreich weiterhin hochwirksam

In Österreich entwickelten sich die Zahlen der Auswertung zufolge ähnlich wie in der EU, lagen aber zuletzt über dem Länderschnitt. Demnach wurden hierzulande im Juni 2021 21,2 Prozent erreicht, während es im EU-Schnitt 5,9 Prozent waren. Im Juli näherte sich der Wert mit 5,7 Prozent in Österreich wieder an den EU-Schnitt mit 4,4 Prozent an. Der Höhepunkt mit 47,8 Prozent über den Vergleichswerten wurde in Österreich den Angaben zufolge im November 2020 erreicht.