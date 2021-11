Salzburger Hoteliers hoffen - folgt Vollbremsung?

Bereits freiwillige 2-G-Regel, großzügiges Storno

Am Zeller See in den Hotels von Wilfried Holleis ist die 2-G-Regel schon länger Pflicht. Der Hotelier, dessen Familie unter anderem Grand Hotel und Salzburger Hof gehören, habe Angst vor einer Katastrophe, wie er sagt. Deshalb habe er seine Mitarbeiter schon vor drei Wochen informiert, dass im Winter bei ihm die 2-G-Regel gilt. Was aber, wenn noch drastischere Maßnahmen kommen? „Das wäre eine Wahnsinn, dann gute Nacht“, antwortet Holleis.