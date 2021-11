Greiner zwischen Liebeswerben und Trennungsplänen

339 Mitarbeiter in Oberösterreich von Verkaufsplänen betroffen

Betroffen sind 664 Mitarbeiter, 339 davon in Oberösterreich. Auch die Standorte in Nußbach und Tschechien soll den Besitzer wechseln. Parallel dazu will Greiner die Mehrheit am belgischen Schaumstoff-Hersteller Recticel übernehmen. Zuletzt trat mit Carpenter ein zweiter Interessent auf den Plan.