„Wir spielen für Boris und seine Familie“

„Wir spielen für Boris, seine Familie und seine Teamkameraden. Unsere Gedanken sind immer wieder bei ihnen“, sagt der Russe Pavel Padakin. „Trotzdem muss das Leben weitergehen, das Eishockeyspiel rückt wieder in den Mittelpunkt.“ Konkret das heutige Auswärtsspiel in Klagenfurt: „Wir müssen das Geschehene überwinden und uns auf Eishockey konzentrieren. So etwas ist das Schlimmste, was in der Liga passieren kann.“