Forschungsdaten: Neues Gesetz passierte Ausschuss

Datenschützer warnen vor Missbrauch

Kritik kam neuerlich von Datenschützern. In einem offenen Brief appellierten zwölf Datenschützer und Forscher an die Abgeordneten von Bundes- und Nationalrat „dieses Gesetz noch einmal zu überdenken“. Die Unterzeichner verwiesen auf die in der Begutachtung von mehreren Seiten geübte Kritik am im Juli 2021 veröffentlichten türkis-grünen Gesetz zur Registerforschung. Thomas Lohninger, Executive Director der Datenschützer von epicenter.works, kritisierte vor allem die Grünen: „Wie es einer Partei, die den Datenschutz über viele Jahrzehnte wirklich hoch gehalten hat, passieren kann, die vielen unterbreiteten Lösungsvorschläge trotz lauter Kritik nicht aufzugreifen, verstehen wir nicht.“