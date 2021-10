Regierung beschloss neue Forschungsdaten-Plattform

Für den Generaldirektor der Statistik Austria, Tobias Thomas, hat „gerade die Corona-Pandemie gezeigt, dass bei der Datenlage in Österreich durchaus Luft nach oben besteht“. Mit dem AMDC werde „ein wichtiger Schritt für die empirische Wirtschafts- und Sozialforschung in Österreich und auch für mehr evidenzbasierte Entscheidungen in der Politik“ gesetzt, so der Chef der Bundesanstalt, deren fachliche Leitung durch die Gesetzesnovellen in ihrer Unabhängigkeit gestärkt werden soll. Außerdem wird durch die Neuerungen die verstärkte Nutzung neuartiger Daten aus digitalen Quellen, wie etwa aus computergestützten Warenwirtschaftssystemen (Scannerdaten) oder Verkehrsüberwachungssystemen, sowie Satellitendaten oder Daten zur Nutzung des Internets, von Telekommunikation oder Energie zur Statistikproduktion geregelt.