Gesamtweltcup an Perrot, Eder zum Abschied 64.

Eder stark am Schießstand

Eder zeigte zwar einmal mehr eine starke Schussleistung als der schnellste fehlerfreie Schütze, läuferisch reichte es aber nicht für einen Top-60-Platz. Er wurde 64. Damit war der Sprint in Oslo das letzte Rennen nach 23 Jahren im Weltcup für den 43-jährigen Salzburger. Eder, der am Vortag seinen Rücktritt nach Oslo verlautbart hatte, hat in seiner Karriere insgesamt 560 Weltcuprennen bestritten. Sein Zukunftsplan wäre durchaus, dem Sport im Trainerbereich erhalten zu bleiben.