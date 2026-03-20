Rossi lobt Bezzecchi: „Er trainiert am härtesten“

Poleposition und Sieg beim Auftakt, Teamleader bei Aprilia. Für Marco Bezzecchi gab es jetzt auch von Förderer Valentino Rossi großes Lob. Verhindert der Italiener, dass Marc Marquez mit seinem achten Titel an Rossi vorbeizieht?
Valentino Rossi und Marc Marquez halten bei jeweils sieben WM-Titeln in der MotoGP. Für Fans der italienischen Legende könnte das gerne auch so bleiben, schließlich gilt Marquez im Rossi-Lager seit über einem Jahrzehnt als rotes Tuch. Der Saisonauftakt in Thailand ließ nicht nur bei Rossi selbst Hoffnungen aufkeimen, dass mit Marco Bezzecchi heuer einer seiner Schützlinge Marquez in die Schranken weisen könnte. Der 27-jährige Italiener holte im ersten Saisonrennen die Poleposition und gewann den Grand Prix.
Er ist derjenige, der am härtesten trainiert. Auf der Ranch ist er sehr schnell und konzentriert. Er will gewinnen.
Valentino Rossi über Bezzecchi
Rossi lobte seinen „Schüler“ zuletzt in einem von der MotoGP veröffentlichten Video über den grünen Klee: „Er hat mich auf der Aprilia überrascht. Er ist derjenige, der am härtesten trainiert. Auf der Ranch ist er sehr schnell und konzentriert. Er will gewinnen. Er hat ein großartiges Gefühl und gibt sehr präzise Rückmeldung an die Ingenieure. Sein Fahrstil ist sehr aggressiv, aber er versteht, was das Motorrad macht.“
Besser als Bagnaia?
Mit Franco Morbidelli formte Rossi über seine „VR46 Riders Academy“ einst seinen ersten GP-Sieger in der MotoGP, mit Francesco Bagnaia sogar einen zweifachen Weltmeister. Bezzecchi soll jetzt aber derjenige sein, der auch einen fitten Marc Marquez in die Schranken weisen kann. „Pecco ist leider etwas verloren momentan“, attestierte Rossi jenem Mann, der seit dem Vorjahr an Marquez‘ Seite bei Ducati schwer strauchelt.
Dass der 47-jährige Rossi selbst je wieder auf ein MotoGP-Bike steigt, schloss er übrigens aus: „Viele Leute fragen mich danach, ob ich ein MotoGP-Bike testen möchte. Aber wenn du keine Rennen fährst, dann gibt es keine Notwendigkeit dafür. Ehrlich gesagt, vermisse ich es nicht.“
Den Motorrädern komplett abschwören kann Rossi freilich nicht. Zwischen den MotoGP-Rennen ist er auf seiner Ranch oder in Misano immer noch regelmäßig unterwegs – und stählt damit die Fahrer, die Marquez von seinem achten Titel abhalten sollen. Die nächste Gelegenheit dazu gibt es Samstag im Sprintrennen von Brasilien (19 Uhr, live auf ServusTV).
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