Rossi lobt Bezzecchi: „Er trainiert am härtesten“

Valentino Rossi und Marc Marquez halten bei jeweils sieben WM-Titeln in der MotoGP. Für Fans der italienischen Legende könnte das gerne auch so bleiben, schließlich gilt Marquez im Rossi-Lager seit über einem Jahrzehnt als rotes Tuch. Der Saisonauftakt in Thailand ließ nicht nur bei Rossi selbst Hoffnungen aufkeimen, dass mit Marco Bezzecchi heuer einer seiner Schützlinge Marquez in die Schranken weisen könnte. Der 27-jährige Italiener holte im ersten Saisonrennen die Poleposition und gewann den Grand Prix.