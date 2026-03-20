Sturm auf Tirols Skiorte könnte Rekorde brechen

Früher Frühling ist die größte Herausforderung

Noch ist die Saison nicht vorbei. März und April sind – so wie seit Jahren – wegen der Schneelage eine Herausforderung. Zahlreiche Skigebiete werden auch heuer Ostern wohl nicht mehr mitnehmen können. Aber auch in höheren Lagen sehen sich Touristiker vor der Herausforderung, Wintersport zu bewerben, obwohl im Tal längst der Frühling die Oberhand hat.