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Wintersportboom

Sturm auf Tirols Skiorte könnte Rekorde brechen

Tirol
20.03.2026 19:00
Die Tiroler Pisten sind heuer extrem gut besucht.
Die Tiroler Pisten sind heuer extrem gut besucht.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Skifahren ist teuer, Winterurlaub ein Luxusgut. Und dennoch! Tirol wird in diesem Winter regelrecht gestürmt. Die heurige Saison könnte sogar alle bisherigen Rekorde brechen. 

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Der für die Tourismusbranche wichtigste Wintermonat Februar hat den Hotels, Ferienwohnungen und anderen Beherbergungsbetrieben in Tirol ein sattes Plus bei den Nächtigungen gebracht.

Vor allem Deutsche, Niederländer und Belgier
Knapp 1,5 Millionen Gäste (+1,8%) stürmten im Februar die heimischen Wintersportorte. Die Zahl der Übernachtungen stieg im Vergleich zum Vorjahr auf 7,4 Millionen (+5,9%). Für das Plus sind vor allem Gäste aus Deutschland, den Niederlanden und Belgien verantwortlich. Profitiert haben nahezu alle Beherbergungskategorien – vom 5-Sterne-Haus bis zu Ferienwohnungen und den Privatzimmervermietern.

Sölden bleibt an der Spitze
Im Ortevergleich steht Sölden mit 500.000 Nächtigungen allein im Februar und in der Wintersaison mit bisher bereits fast 1,5 Millionen Nächtigungen unangefochten an der Spitze, gefolgt von Ischgl (312.000 Nächtigungen im Februar, 944.000 in der Saison) und St. Anton (260.000 Nächtigungen, 687.000 in der Saison). 

Mit Schneegarantie (dank Gletscher) und zahlreichen Veranstaltungen kann etwa Sölden punkten.
Mit Schneegarantie (dank Gletscher) und zahlreichen Veranstaltungen kann etwa Sölden punkten.(Bild: Dragon Dok)

Früher Frühling ist die größte Herausforderung
Noch ist die Saison nicht vorbei. März und April sind – so wie seit Jahren – wegen der Schneelage eine Herausforderung. Zahlreiche Skigebiete werden auch heuer Ostern wohl nicht mehr mitnehmen können. Aber auch in höheren Lagen sehen sich Touristiker vor der Herausforderung, Wintersport zu bewerben, obwohl im Tal längst der Frühling die Oberhand hat.

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Dennoch könnte heuer der bisherige Winterrekord von rund 27,5 Millionen Übernachtungen übertroffen werden. Von November bis Ende Februar waren es bereits 20,1 Millionen (+5,7%). Ob Rekord oder nicht, was feststeht: Tirol ist als Winterdestination so erfolgreich wie nie.

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