Sturm auf Tirols Skiorte könnte Rekorde brechen

Skifahren ist teuer, Winterurlaub ein Luxusgut. Und dennoch! Tirol wird in diesem Winter regelrecht gestürmt. Die heurige Saison könnte sogar alle bisherigen Rekorde brechen.
Der für die Tourismusbranche wichtigste Wintermonat Februar hat den Hotels, Ferienwohnungen und anderen Beherbergungsbetrieben in Tirol ein sattes Plus bei den Nächtigungen gebracht.
Vor allem Deutsche, Niederländer und Belgier
Knapp 1,5 Millionen Gäste (+1,8%) stürmten im Februar die heimischen Wintersportorte. Die Zahl der Übernachtungen stieg im Vergleich zum Vorjahr auf 7,4 Millionen (+5,9%). Für das Plus sind vor allem Gäste aus Deutschland, den Niederlanden und Belgien verantwortlich. Profitiert haben nahezu alle Beherbergungskategorien – vom 5-Sterne-Haus bis zu Ferienwohnungen und den Privatzimmervermietern.
Sölden bleibt an der Spitze
Im Ortevergleich steht Sölden mit 500.000 Nächtigungen allein im Februar und in der Wintersaison mit bisher bereits fast 1,5 Millionen Nächtigungen unangefochten an der Spitze, gefolgt von Ischgl (312.000 Nächtigungen im Februar, 944.000 in der Saison) und St. Anton (260.000 Nächtigungen, 687.000 in der Saison).
Früher Frühling ist die größte Herausforderung
Noch ist die Saison nicht vorbei. März und April sind – so wie seit Jahren – wegen der Schneelage eine Herausforderung. Zahlreiche Skigebiete werden auch heuer Ostern wohl nicht mehr mitnehmen können. Aber auch in höheren Lagen sehen sich Touristiker vor der Herausforderung, Wintersport zu bewerben, obwohl im Tal längst der Frühling die Oberhand hat.
Dennoch könnte heuer der bisherige Winterrekord von rund 27,5 Millionen Übernachtungen übertroffen werden. Von November bis Ende Februar waren es bereits 20,1 Millionen (+5,7%). Ob Rekord oder nicht, was feststeht: Tirol ist als Winterdestination so erfolgreich wie nie.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.