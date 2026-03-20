Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wegen Iran-Krieg

Schweiz bewilligt keine Waffenexporte an die USA

Außenpolitik
20.03.2026 18:02
Archivbild aus dem Jahr 2024: Schweizer Soldaten beim Verladen von Kriegsgerät für eine ...
Archivbild aus dem Jahr 2024: Schweizer Soldaten beim Verladen von Kriegsgerät für eine Medientour(Bild: EPA/URS FLUEELER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wegen des Krieges im Iran bewilligt die Schweiz bis auf Weiteres keine Waffenexporte an die USA. Bereits erfolgte Bewilligungen werden allerdings durchgeführt, wie die Regierung in Bern am Freitag erklärte.

0 Kommentare

„Die Ausfuhr von Kriegsmaterial an die in den internationalen bewaffneten Konflikt mit dem Iran verwickelten Länder kann während der Dauer des Konfliktes nicht bewilligt werden“, hieß es in der Erklärung des Bundesrats. Die Schweiz überprüft regelmäßig, ob Rüstungsaufträge mit der Neutralität vereinbar sind. An Israel und den Iran werden übrigens schon seit Jahren keine definitiven Kriegsmaterialausfuhren mehr bewilligt.

Start eines Kampfflugzeugs vom Typ EA-18G Growler vom US-Flugzeugträger USS Abraham Lincoln
Start eines Kampfflugzeugs vom Typ EA-18G Growler vom US-Flugzeugträger USS Abraham Lincoln(Bild: AFP)

Exporte auch an die Ukraine untersagt
Die Neutralität ist einer der Grundpfeiler der Schweizer Politik. Dazu gehört, dass an Länder, die Krieg führen, keine Waffen geliefert werden, unabhängig von den Umständen. Deutschland und andere Partner der Schweiz hatten zum Beispiel mit Unverständnis reagiert, weil nach dem russischen Überfall auf die Ukraine auch Exporte an die Ukraine untersagt wurden. Selbst Verbündete durften vorher in der Schweiz gekaufte Munition nicht an die Ukraine weiterreichen.

Lesen Sie auch:
Trump ist erneut im Zorn-Modus: Europa lässt ihn weiterhin alleine im Wüstensand stehen.
Droht Verbündeten
„Feiglinge!“ Trump wütet gegen die NATO-Partner
20.03.2026
„Nicht mehr sicher“
Mullahs drohen nun Touristen weltweit
20.03.2026
US-Flieger notgelandet
Israel meldet „neue Welle von Angriffen“ auf Iran
20.03.2026

Einzelfallprüfung in Österreich
Aus dem österreichischen Außenministerium hieß es dazu am Freitag nur allgemein, dass für die Bewilligung von Anträgen nach dem Kriegsmaterialgesetz das Innenministerium im Einvernehmen mit dem Außenministerium und nach Anhörung des Verteidigungsministeriums zuständig sei. „Die österreichische Gesetzgebung bzw. das unmittelbar anwendbare Recht der Europäischen Union erfordert bei jedem Exportantrag eine genaue Einzelfallprüfung, ob gesetzliche Verweigerungsgründe vorliegen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
20.03.2026 18:02
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
173.545 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
165.815 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
137.867 mal gelesen
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1963 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal: Viktor Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der ...
Wirtschaft
Iran-Angriffe lassen Gaspreise jetzt explodieren
1009 mal kommentiert
Die Anlage in Ras Laffan wurde in der Nacht massiv von ballistischen Raketen aus dem Iran ...
Innenpolitik
„Billiger Aktionismus“ der Regierung ist zu billig
868 mal kommentiert
Mehr Außenpolitik
Nach wenigen Monaten
„Auf eigenen Wunsch“: ÖVP verliert Kampagnenchef
Wegen Iran-Krieg
Schweiz bewilligt keine Waffenexporte an die USA
Krone Plus Logo
Bürokratie-Wahnsinn
Nach Kritik: Staatssekretär plötzlich in Backstube
Ärger in Brüssel
Orbáns Wahlkampftaktik wird zu Zerreißprobe für EU
„Nicht mehr sicher“
Mullahs drohen nun Touristen weltweit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf