Lenker (59) prallte auf Gegenfahrbahn gegen Pkw

Ein 59-jähriger Klagenfurter war am Mittwoch gegen 18.10 mit seinem Pkw auf der Moosburgerstraße in Richtung Krumpendorf unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Lenker in den Gegenverkehrsbereich und kollidierte mit dem entgegen kommenden Auto einer 39-Jährigen aus dem Bezirk Spittal an der Drau.