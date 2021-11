Ducati Multistrada V4 Pikes Peak: So viel Sport!

Supersportliche Optik

Die „Pikes Peak“-Lackierung lehnt sich farblich und grafisch an die Desmosedici GP ‘21 an, am Tank finden sich seitlich Startnummernfelder. Neben dem Akrapovič-Schalldämpfer aus Titan und Carbon (mit Straßenzulassung) wurden auch noch weitere Komponenten aus Kohlefaser verbaut. Der Windschild ist besonders niedrig, die Sitzbank hier zweifarbig in Schwarz und Rot mit V4-Logo, und auch das Ducati-Corse-Emblem auf dem „Schnabel“ verweist auf das angedachte Einsatzgebiet ausschließlich auf schnellem Asphalt.