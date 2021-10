Ducati wird ab 2023 Alleinausrüster in der MotoE

Ducati rüstet von 2023 an den MotoE-Weltcup aus! Nach vier Jahren mit dem Kleinserien-Hersteller Energica tritt mit der Audi-Tochter dann ein etablierter Motorradhersteller die Nachfolge an. Das wurde am Donnerstag beim Grand Prix der Emilia-Romagna der MotoGP im italienischen Misano bekannt gegeben.