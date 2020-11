Ducati Multistrada V4: Wohl die Ärgste ihrer Art

Sie ist fraglos eine der zugleich wichtigsten wie auch interessantesten Neuerscheinungen für die Motorradsaison 2021. Die Ducati Multistrada V4 ist die erste multifunktionale Maschine mit einem Vierzylindermotor, die nach Überzeugung ihrer Erbauer das ganze Spektrum von Expresstempo auf Asphalt über Land- und Bergstraßen bis hin zu Offroad-Passagen beherrscht. Sie folgt der etablierten Multistrada 1260 mit Zweizylinder-V-Motor in L-Konfiguration, weist etwas weniger Hubraum, aber ein Plus an Spitzenleistung auf und bringt dank ihres kompakteren Motors bessere Voraussetzungen für eine optimale Platzierung des Triebwerks im Rahmen mit.