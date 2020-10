Ducati Multistrada V4: Flaggschiff mit Doppelradar

Die adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC Adaptive Cruise Control) soll bei Geschwindigkeiten zwischen 30 und 160 km/h durch kontrolliertes Bremsen und Beschleunigen den in vier Stufen wählbaren Abstand zu anderen Fahrzeugen automatisch anpassen. Dieses vom Auto abgeleitete System wurde an die Dynamik und Ergonomie eines Motorrads angepasst und weiterentwickelt. Insbesondere wurde die Autonomie des Systems in Bezug auf die Brems- und Beschleunigungsvorgänge begrenzt, um sicherzustellen, dass der Fahrer in jeder Situation die Kontrolle über das Fahrzeug behalten kann. Dieses System soll komfortableres und sicheres Fahren, insbesondere auf langen Autobahnabschnitten ermöglichen.