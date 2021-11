Weihnachtsaktion: „Cash-Back“ ist zurück!

Am Freitag, 5. November beginnt erneut eine Cash-Back Aktion der Landeshauptstadt Klagenfurt. Ab diesem Zeitpunkt wird es möglich sein, Rechnungen mit einem Mindestbetrag von 50 Euro brutto auf der offiziellen Homepage der Stadt einzureichen. Die Aktion soll am 24. November wieder enden, außer der Förderbetrag von 105.000 Euro wird schon früher ausgeschöpft. Achtung: erst zwischen dem 29. November und dem 23. Dezember kann man die „City-Zehner“ bei der Verkaufsstelle am Christkindlmarkt gegen Vorzeigen der Hochladebestätigung abholen. Nichtabgeholte „City-Zehner“ verfallen nach dem 23. Dezember.