Corona-Stufenplan: Eine Impfpflicht wäre ehrlicher

Die nächsten Maßnahmen sind nicht weit

Wenn 600 Intensivbetten belegt sind, sollen nämlich nur die Ungeimpften in einen Lockdown. Für sie gilt dann eine Ausgangssperre mit den aus den vergangenen Monaten bekannten Ausnahmen für Arbeit, Supermarkt oder Apotheke. Doch wer denkt, dass diese Stufe nur ein abschreckendes Ziel in weiter Ferne ist, der irrt. Die Zahlen schießen gerade wieder so bedrohlich schnell in die Höhe - da sind die nächsten Maßnahmen nicht weit.