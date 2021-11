Haslauer: „Wollen keine Bezirke abriegeln“

Nach stundenlangen Beratungen aufgrund der nach wie vor rapide ansteigenden Corona-Kennzahlen entschloss sich das Land, beim landesweiten Plan zu bleiben: also die Bundes-Vorgaben etwas schärfer, aber keine Extra-Maßnahmen auf Landes-, Bezirks- oder Gemeinde-Ebene. „Wir wollen nicht ganze Bezirke einschränken, die man sowieso nicht kontrollieren kann“, sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Ab Montag, dem 8. November, gibt es im Bundesland aber deutlich strengere Maßnahmen als bisher. So gilt etwa am Arbeitsplatz 2,5-G und bei Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen und in der Nachtgastronomie 2-G – egal ob In- oder Outdoor. „Diese Maßnahmen sind wegen der aktuellen Entwicklung unumgänglich“, ist sich Haslauer sicher.