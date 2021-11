Postlerin (42) vom eigenen Wagen zu Boden gestoßen

Die 42-Jährige wollte nur schnell die Post an ein privates Einfamilienhaus in Berg im Drautal austragen und ließ deshalb die Autotür ihres Postwagens, den sie in der etwas schrägen Einfahrt abstellte, geöffnet. Unmittelbar nach dem Aussteigen begann das Auto rückwärts zu rollen. „Vermutlich infolge der unzureichend angezogenen Handbremse“, heißt es seitens der Polizei.