Auf Kopf eingetreten: Schwerverletzter vor Disco

Brutalo-Attacke gegen Kopf

Während der 20-Jährige wieder aufstand und sich zunächst aus dem Staub machte, blieb der andere Mann am Boden liegen. „Als andere Lokalbesucher ihm aufhelfen wollten, kam der 20-jährige Beschuldigte wieder zurück und trat mehrmals auf den Kopf des noch immer am Boden liegenden Mannes ein“, so die Ermittler weiter. Der 27-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.