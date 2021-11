Löscheinsatz unter burgenländischer Führung

„Allein in der ersten Woche des Einsatzes absolvierten 19 unserer Piloten mehr als 200 Flugstunden“, so Stella zur „Krone“. Dabei wurden bei fast 3000 Flügen fast zwei Millionen Liter Löschwasser abgeworfen: „Dazwischen brachten wir auch immer wieder Feuerwehrleute am Tau in unwegsames Gelände.“ Zusätzlich setzte die Flugpolizei auch zwei Drohnen zur Lokalisierung von Glutnestern ein.