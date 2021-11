„Ich zünde Impfturbo für arabische Gemeinschaft“

„Krone“: Herr Al-Rawi, Sie sind in der arabischen Community in der Bundeshauptstadt bestens vernetzt. Warum nehmen viele Mitglieder dieser Gruppe das breite Impf-Angebot der Stadt nicht an?

Omar Al-Rawi: Es gibt sehr wohl viele, die sich schon haben impfen lassen, aber das Problem ist oftmals, dass sich noch immer einige auf internationale Schlagzeilen von irgendwelchen Postern auf Facebook und Co. verlassen oder auch in die Falle von anderen Fake News tappen.