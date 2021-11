Auch bei 2G dürfen ungeimpfte Kellner servieren

Bereits am 11. November Stufe 4?

Demnach tritt laut Regierung ab 500 belegten Intensivbetten Stufe 4 in Kraft (derzeit sind österreichweit 279 Betten belegt). Stufe 4 bedeutet, Ungeimpfte dürfen in kein Lokal mehr rein. Ein PCR-Test reicht dann für den Eintritt nicht mehr aus, lediglich ein Impf- oder Genesungsnachweis. Laut Prognosen könnte dies - wenn die Zahlen weiter so steigen - bereits am 11. November so weit sein.