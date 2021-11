Bergläufer (31) stürzt beim Abstieg in den Tod

Wie erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich am Freitag ein schreckliches Bergdrama unweit der Vorarlberger Grenze. In der Allgäuer Marktgemeinde Oberstdorf (D) stürzte ein 31-jähriger Bergläufer beim Abstieg vom Entschenkopf 80 Meter in den Tod. Der Leichnam des Mannes konnte erst am Tag danach geborgen werden.