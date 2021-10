Nordkorea nutzt „Squid Game“ für seine Propaganda

„Bestialische Natur“ des Kapitalismus

Die Serie zeige die „bestialische Natur“ der kapitalistischen Gesellschaft, in der die Starken die Schwachen ausbeuten. Sie zeige eine Gesellschaft, in der „Korruption und unmoralische Schurken zur Tagesordnung gehören“, schreibt Nordkoreas Propaganda. Um dies zu untermauern, zitiert man Filmkritiker aus dem Süden, die in „Squid Game“ Kritik an einer „ungleichen Gesellschaft“ sehen, in der „Arme von Reichen wie Schachfiguren behandelt werden.“