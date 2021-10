Italien: Petition gegen Netflix-Serie „Squid Game“

Keine Serie wird derzeit so häufig gestreamt wie die Netflix-Produktion „Squid Game“ aus Südkorea. In den neun Folgen regiert der Kampf ums Überleben, knapp 500 hoch verschuldete Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen treten in scheinbar harmlosen Kinderspielen gegeneinander an, um ein Preisgeld in Millionenhöhe zu gewinnen. Wer es nicht in die nächste Runde schafft, wird getötet. In Italien löst die Serie Proteste aus - die Serie könnte Cybermobbing begünstigen.