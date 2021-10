„Ich töte dich“: Kinder spielen „Squid Game“ nach

Erzieher sind besorgt: Die blutige Netflix-Erfolgsserie „Squid Game“ erreicht offenbar bereits die Kleinsten. In einer Kindertagesstätte in Deutschland wurden einem Bericht zufolge nun Kinder beim Nachspielen der Serie erwischt. In einem Brief an die Eltern appellierte der zuständige Kita-Ansprechpartner: „Lasst eure Kinder nicht diese Serie sehen.“