Tödliche „Föhn-Tragödie“: Nun ermittelt die Kripo

Entsetzen und Trauer herrschen bei der Österreichischen Krebshilfe Tirol: Starker Föhn riss am Samstag, wie berichtet, ein Infozelt in der Innsbrucker Museumstraße weg. Einer der freiwilligen Helfer - ein 81-Jähriger - wurde von Teilen am Kopf getroffen und zunächst schwer verletzt. Er starb in der Nacht auf Montag in der Klinik. Nun führt die Polizei weitere Ermittlungen durch.