Mann soll absichtlich in Schülergruppe gerast sein

Der 30-jährige Mann aus Witzenhausen war am Freitagmorgen gegen 8 Uhr mit einem Kleinwagen in eine Gruppe von Schulkindern gefahren, wodurch ein achtjähriges Mädchen zu Tode kam. Zwei weitere Mädchen, sieben und acht Jahre alt, wurden schwer verletzt. Der verantwortliche Fahrer war im Anschluss an das Geschehen zunächst selbst in ein Krankenhaus eingeliefert und dort medizinisch behandelt worden.